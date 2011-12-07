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На главном стадионе Казани завершаются восстановительные работы

Поле начали прошивать искусственными нитями.

На казанском стадионе «Ак Барс Арена» завершаются восстановительные работы. Футбольное поле начали прошивать искусственными нитями. Этим занялись специалисты голландской компании Desso, сообщает ИА «Татар-информ».

Прошивку поля рассчитывают завершить до конца следующей недели. После этого планируется повторный посев травы.

Масштабная реконструкция поля началась осенью прошлого года после официальных мероприятий чемпионата WorldSkills. Газон, находящийся в негодном состоянии, полностью убрали. А также заменили системы подогрева и полива поля.

КВ
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