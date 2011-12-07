На главном стадионе Казани завершаются восстановительные работы

На казанском стадионе «Ак Барс Арена» завершаются восстановительные работы. Футбольное поле начали прошивать искусственными нитями. Этим занялись специалисты голландской компании Desso, сообщает ИА «Татар-информ».

Прошивку поля рассчитывают завершить до конца следующей недели. После этого планируется повторный посев травы.

Масштабная реконструкция поля началась осенью прошлого года после официальных мероприятий чемпионата WorldSkills. Газон, находящийся в негодном состоянии, полностью убрали. А также заменили системы подогрева и полива поля.