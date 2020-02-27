Татарстанские спортсмены по парабадминтону выиграли бронзовые медали на международных состязаниях

Победители чемпионата России-2019 — татарстанские спортсмены Олег Донцов и Павел Куликов выиграли третье место на турнирах Brazil Para badminton International и Peru Para badminton International, которые прошли в Южной Америке, сообщает пресс-служба Федерации бадминтона РТ.

Эти два международных турнира по парабадминтону проводятся среди инвалидов-колясочников. Победители получают право участвовать в Паралимпийских играх 2020 года в Токио.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что казанский «Зенит» продолжает погоню за новосибирским «Локомотивом».