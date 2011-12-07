Дарья Шонина победила на Всероссийском турнире по русским шашкам

Казанская шашистка, учащаяся Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го им. Р. Г. Нежметдинова, кандидат в мастера спорта Дарья Шонина завоевала «золото» 4-го Мемориал А. Скребнева.

Турнир был организован Федерацией шашек Самарской области. В этом году, он впервые состоялся в формате онлайн.

По информации пресс-службы РСШОР по шахматам, шашкам, го им. Нежметдинова, в турнире приняли участие 84 шашиста. География участников – от Ростовской до Иркутской областей. Дарья под руководством своего тренера Фарида Шайдуллова одержала достойную победу в этом престижном соревновании.