Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Президент УНИКСа прокомментировал уход главного тренера

В казанском клубе намеревались продлить сотрудничество с Прифтисом.

Президент УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал уход Димитриса Прифтиса с поста главного тренера команды. По словам управленца, в Казани намеревались предложить греку новый контракт.

«Мы благодарны за работу Димитрису, но вообще мы хотели его оставить и надеялись на него, поэтому ждали две недели, пока он делал выбор», — заявил Богачёв в беседе с ТАСС.

Он также отметил, что в УНИКСе начали работу по поиску нового главного тренера. Сейчас в шорт-листе три-четыре специалиста, в том числе один россиянин.

КВ
Лента новостей