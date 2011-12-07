Президент УНИКСа прокомментировал уход главного тренера

Президент УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал уход Димитриса Прифтиса с поста главного тренера команды. По словам управленца, в Казани намеревались предложить греку новый контракт.

«Мы благодарны за работу Димитрису, но вообще мы хотели его оставить и надеялись на него, поэтому ждали две недели, пока он делал выбор», — заявил Богачёв в беседе с ТАСС.

Он также отметил, что в УНИКСе начали работу по поиску нового главного тренера. Сейчас в шорт-листе три-четыре специалиста, в том числе один россиянин.