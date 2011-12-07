Праздник «Динамо» в парке имени Горького

Почетными гостями на мероприятии стали замсекретаря совета Безопасности РФ, председатель попечительского Совета ВФСО «Динамо» Рашид Нургалиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель аппарата Президента РТ, председатель ОГО ФСО «Динамо РТ» Асгат Сафаров, председатель Комитета воинов-интернационалистов стран СНГ, Герой России Руслан Аушев, первый зампредседателя ВФСО «Динамо», заслуженный тренер России Владимир Газизов.У входа на стадион гремел эстрадный оркестр МВД по РТ. Для детей были организованы различные викторины, игры и конкурсы с элементами Сабантуя. А на специальном стенде горожане и гости республики могли увидеть кубки и награды «Динамо».Праздник открыл парад ветеранов спорта. Затем по беговой дорожке стадиона проследовали специализированные машины со спортсменами, имитировавшими соревнования по самбо, гимнастике, хоккею на траве, фехтованию... Весьма символично выглядела передача мяча юными футболистами на трибуны. Мероприятие продолжилось чествованием лучших представителей динамовских коллективов, а затем зрительским вниманием завладели парашютисты. Тепло поздравил с праздником всех собравшихся Рашид Нургалиев. «Динамо» уникально по своему человеческому капиталу, накопленным традициям своей истории. Девяносто лет общество «Динамо» прожило вместе со страной, нашей историей», - подчеркнул он. Фарид Мухаметшин отметил, что общество «Динамо» олицетворяет собой историю спорта и страны - динамовцы вносят достойный вклад в успехи российского спорта. Татарстанские динамовцы подготовили и воспитали 17 олимпийских чемпионов, 14 призеров Олимпийских игр, 40 заслуженных мастеров спорта.

Праздник закончился концертом, а затем все зрители приняли участие в розыгрыше призов лотереи «Динамо».