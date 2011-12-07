Как проходят парусные гонки на Казанке

Второй заход яхт в Казань

Столица РТ принимает этап соревнований Национальной парусной Лиги уже второй раз. В прошлом году действо разворачивалось на озере Нижний Кабан и состязались команды премьер-, высшего и детского дивизионов. Качество организации было столь высоким, что Татарстан получил награду в рамках премии «Яхтсмен России 2019» в номинации «Лучший организатор этапа Национальной парусной Лиги». Наша республика традиционно выбирается местом проведения крупных спортивных соревнований.

В казанском этапе гонки примут участие 35 команд. В минувшие выходные воочию можно было наблюдать 12 из них, в том числе татарстанские коллективы - «Химград-Казань» с рулевым Александром Гончаровым и ActiveMapSailing с рулевым Романом Медведевым. Команды премьер- и высшего дивизионов отличаются по уровню спортсменов. В высшем достаточно много бывших олимпийцев и жесткая борьба, тогда как премьер-дивизион больше для любителей.

Между дивизионами есть система ротации: три лучшие команды в премьер-дивизионе могут выйти в высший дивизион. Победитель же последнего получает право на участие в Sailing Champions League (Парусная Лига чемпионов Европы), чтобы побороться за звание чемпиона Европы по парусному спорту. Российские яхты показывают неплохие результаты в этом евротурнире - в прошлом году команда из Санкт-Петербурга стала четвертой на континенте.

Москвичи укротили казанскую воду

Субботний день усложнил спортсменам жизнь переменчивым ветром. При порывах лодки развивали скорость аж до 9 узлов (около 17 км/ч).

- Сегодня были сложные ветровые условия, ветер то исчезал, то появлялся с другой стороны так, что несколько раз приходилось полностью переставлять дистанцию. К сожалению, в течение пары гонок сила ветра снижалась настолько, что мы думали об отмене, но потом он возвращался сильным порывом. Завершающую гонку дня пришлось отменить, так как ветер зашел на 90 градусов, - объяснил главный судья Альберт Садыков.

Оказалось, что погодные условия имеют свою специфику на реках и озерах.

- На таких водоемах, как акватория Казанки или озера Кабан, очень сильно крутит ветер. Поэтому сложно выставить дистанцию. Если ветер дует ровно, то яхты идут ровно - такое обычно бывает на морях. Здесь же ветер усложняет жизнь и гонщикам, и судьям, - отметила координатор проекта «Национальная парусная Лига» Анна Зенкина.

Какая задача стоит перед яхтсменами? Маршрут гонки состоит из двух петель и нескольких знаков, которыми ограничено пространство. В крайней точке пути установлен верховой знак - его необходимо обогнуть. Стартовая процедура занимает пять минут, по ходу нее команды сверяют свои показания с флагами и визуальными сигналами на борту судейского судна.

Как и в любом спорте, за нарушение правил предусмотрено наказание - пенальти. За соревнованиями с воды следят судьи на катерах - ампайры. Например, пенальти можно получить, если не уступить дорогу сопернику. В парусном спорте есть понятие правого и левого галса (когда ветер дует в правый и левый борт соответственно), и яхта на правом галсе всегда права. Помимо ампайров есть протестные судьи: протесты разбираются на берегу, судьи в данной ситуации вообще могут не видеть ситуацию на воде. Гонщики на протестовом бланке рисуют схему спорной ситуации и объясняют, что же произошло. Победа при таком разборе может достаться более красноречивому яхтсмену.

А бывают ли катастрофы во время гонок? Нет, так как сами по себе лодки достаточно крепкие и от столкновения моментально затонуть не могут.

- В моей практике был случай, когда лодка за один этап сталкивалась три раза. Пробоина была жуткой по размерам, но техническая бригада неизменно латала дыру всего за ночь. Чаще всего бывают трещины, сколы гелькоута - состава, которым покрывают лодки, поломка мачт и порванные паруса. Но два последних случая - большая редкость, - подчеркнула Анна Зенкина.

Нашему корреспонденту удалось принять участие в одной из гонок в составе команды «Химград-Казань». Тактиком на яхте был Александр Гончаров (ходит уже 22-й сезон), а рулевым Олеся Соларева (12-й сезон в карьере). Наша яхта вышла на курс под гротом - задним парусом. В мини-команде рулевому приходилось не только отвечать за руль, но и управлять гротом. Последний, кстати, крепится к балке гика - горизонтальному элементу, от которого может неплохо прилететь при резком порыве ветра.

Управление яхтой можно сравнить с настройкой гитары: масса канатов, от степени натяжения и фиксации которых зависит успех в гонке. На собственном примере удалось убедиться, что медленно раскрытый корреспондентом спинакер на старте заставил яхту плыть в роли догоняющей. Конечно, и слаженная работа команды очень важна, ведь при входе в резкие повороты или разгоне нужно перекидывать вес между бортами. Как итог, несмотря на идеально раскрытый генакер (гоночный парус), финишировали мы на 5-м месте из 8.

В заключение добавим, что по итогам этапа соревнований учитывается количество побед команд и формируется итоговая таблица. За три дня гонок в высшем дивизионе каждая яхта провела по 20 стартов, а покорилась акватория Казанки москвичам: Bars Sailing Team оторвалась от ближайших преследователей на 19 очков.