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Марат Валиуллин: Зарипову будет предложена работа в «Ак Барсе» после завершения карьеры

Капитан «Ак Барса» объявил о завершении карьеры после сезона 2021/22.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин на предсезонной пресс-конференции пообещал предложить Данису Зарипову работу в системе клуба после завершения его карьеры, как игрока.

«Решение о завершении карьеры принял сам Данис. Мы ему будем всячески помогать по ходу сезона. После сезона, думаю, со стороны клуба будет какое-либо предложение по продолжению карьеры в качестве функционера. У него большой опыт. Мы всегда рады видеть его в любой роли», — заявил Валиуллин.

Накануне «Казанские ведомости» сообщали, что легендарный хоккеист и капитан «Ак Барса» Зарипов объявил о завершении игровой карьеры по окончании сезона 2021/22 Континентальной хоккейной лиги.


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