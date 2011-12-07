Казанский «Рубин» вышел в 1/8 финала Кубка России

Именно он после подачи углового и срезал мяч в свои ворота – 0:1.Игра шла на удивление бодро. Казанцы играли вторым составом, хотя кто может сказать, какой состав у «Рубина» сейчас первый?В конечном счете, проход в 1/8 финала Кубка России вывел казанцев на московское «Динамо».