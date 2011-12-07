«Рубин» на перепутье: курс на стабильность

Несмотря на подбадривающие отзывы специалистов, что казанцы в этом сезоне способны пробиться в зону еврокубков, «Рубину» пока не хватает стабильности, и это неудивительно. В это межсезонье казанский клуб был хедлайнером по числу скандалов, которые заканчивались запретом на регистрацию новичков. Положение было аховым, и «Рубин» больше напоминал Тришкин кафтан: дыры, в том числе и финансовые, латались то и дело, и единственное, на что мог рассчитывать клуб, так это на аренду игроков. Но если в прошлом сезоне в Казани появились (также на правах аренды) Ивелин Попов и Кристиан Нобоа, то в этот раз оба стали нужны своим предыдущим клубам, и пришлось выкручиваться без них.На смену прибыли Хорен Байрамян, Александр Бухаров и Дмитрий Полоз, а также защитники Чико Флорес и Филип Уремович. Но всему этому интернационалу еще предстояло сыграться вместе, а времени уже не было. Защитники Федор Кудряшов иВладимир Гранат после чемпионата мира взяли небольшой перерыв на отдых, так что с места в карьер пришлось выходить на поле молодым малоопытным игрокам.Травмы вновь напоминали о себе, ротация состава превышала все мыслимые пределы. А затем еще получил травму голкипер Сослан Джанаев, и опять же без времени на подготовку место в рамке ворот было доверено неопытному Коновалову. Отметим, кстати, что молодой голкипер успешно влился в команду.«Рубин» часто критикуют за обилие ничьих и поражений. Но ведь поражение-то было всего одно в этом сезоне. Да, много очков команда потеряла в концовках матчей - банально не хватало концентрации на весь поединок. Часто при обострении игры у пределов штрафной Байрамян, отрабатывая в защите, допускал на пару с Уремовичем глупые ошибки. А если учитывать стремление Бердыева прессинговать жестко, то ошибки стали появляться при обработке мяча и в центре поля, после чего следовали разящие контратаки соперника.В первом же матче сезона казанцы неожиданно для многих переиграли «Краснодар» - еще со Смоловым, который и забил гол. Но этот гол лежал целиком на совести защитников, которые подарили опальному форварду мяч вблизи своей штрафной. Матч затем все же был выигран. Вторая победа в сезоне пришла к «Рубину» Бердыева только в домашней игре против «Енисея». Уже в дебюте забитый Полозом мяч стал в итоге победным, но игра команды явно не убеждала. Во втором туре в матче против «Динамо» на выезде последовала первая ничья, которая также вызвала много вопросов, вернее, один: почему команда никак не может заиграть стабильно? Но и ответ был очевиден. Перейдя на новую схему игры, казанцы новых исполнителей не получили, а имеющиеся в наличии, действуя весь матч на высоких скоростях, неизбежно допускали ошибки.В третьем туре пришло первое поражение. Питерский «Зенит» в первом тайме мог и пропустить, но единственный мяч в этом матче забил в итоге Ерохин, получив пас от Дзюбы, который мастерки «обокрал» зазевавшегося Байрамяна. Опять гол из-за невынужденной ошибки - 0:1.Почти такая же история поджидала «Рубин» в Грозном, когда, забив на 83-й минуте (Байрамян с передачи Азмуна), казанцы на 5-й добавленной минуте не уследили за навесом в штрафную и «Ахмат» счет сравнял - 1:1.А в пятом туре «Рубин» упустил победу в матче против ЦСКА, хотя надо признать: весь второй тайм армейцы «возили» хозяев.С таким же счетом завершился и матч против «Ростова» на выезде. Пропустив первыми, казанцы усилиями Коновалова и Сорокина счет смогли сравнять.Матч в Туле против местного «Арсенала» также нельзя было назвать удачным для «Рубина». Не получалось многое, а вот результат (2:2) можно считать положительным, особенно если учесть тот факт, что по ходу матча казанцы проигрывали 0:2, но сумели счет сравнять.Курбан Бердыев привычно раскритиковал действия своих подопечных, но очко на выезде все же было заработано.Ближайшие матчи чемпионата РПЛ «Рубин» проведет дома. Сначала 1 октября в Казань приедут «Крылья Советов» с Сергеем Рыжиковым в рамке ворот. А 6 октября в гости пожалует екатеринбургский «Урал». Обе встречи проходными не будут - при любых раскладах матчи Казани и Самары простыми для наших парней не получались. Многие могут сказать, что в последних двух турах Рыжиков пропустил аж 7 мячей - неслыханный для него показатель. Но ведь в прошлом сезоне, находясь также не в лучшем положении, «Крылья Советов» смогли выбить «Рубин» из розыгрыша Кубка России. Да и матчи с «Уралом» также легкими не были.