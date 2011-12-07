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FIFA назвала ЧМ - 2018 в России по футболу лучшим в истории

В Руанде прошло заседание руководящего состава Fifa, на котором обсуждалось проведение чемпионата мира в России.
В целом чемпионат мира в России, по сообщению Колина Смита, директора департамента FIFA, был безоговорочно признан успешным во всех отношениях, самым лучшим в истории ЧМ. Знай наших!
КВ
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