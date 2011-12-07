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«Зенит» не проигрывал дома 27 матчей подряд, пока не приехал «Рубин»

Казанцы повторили успех двухлетней давности, играя без нескольких ключевых футболистов.

Столичный треугольник случился в РПЛ в 12-м туре. Во многом сенсационно команда из третьей столицы РФ помогла москвичам сместить с первой строчки клуб из второй столицы страны. Победа парней Леонида Слуцкого над «Зенитом» (2:1) вывела «Спартак» в лидеры, а также позволила намекнуть, что «Рубин» намерен бороться за место в первой половине таблицы.

Отголоски провала с «Брюгге»?

Минувшая неделя для Питера складывалась из рук вон плохо. В Лиге чемпионов поражение в добавленное время от бельгийского «Брюгге» — команды, что сезоном ранее вышла из группы ЛЧ в плей-офф Лиги Европы с нулем побед. Перед матчем с «Рубином» вылетели вингер Малком и источник опасных атак форвард Сердар Азмун, кроме того не набрал оптимальную форму Юрий Жирков. Тем не менее казанцы прилетели на берега Невы тоже без ряда ключевых футболистов: из-за перебора желтых карточек матч пропускали опорник Оливер Абильдгор и фланговый полузащитник Денис Макаров. Благо восстановился после повреждения Хвича и справиться с ним Вячеславу Караваеву с Деяном Ловреном было затруднительно.

Стартовая десятиминутка встречи осталась за гостями: разик игроки в зеленой форме в три паса домчали до штрафной «Зенита», где Кварацхелия нашел для себя пространство и пробил — на пути мяча встал защитник Ловрен. Далее сине-бело-голубые посредством позиционных атак стали поджимать казанцев, и вот уже Ерохин головой замыкал стандарт, но снаряд прошел рядом со штангой. Атакой позже Уремович завалил на «горчичник» Дриусси, Дуглас Сантос исполнил подачу в штрафную, где все тот же Ерохин подсек головой мяч аккурат в дальний угол — счет открыт.

Но, похоже, «Зенит» так и не отошел от провала в Лиге чемпионов, ибо не только не стал добивать гостей, но даже напротив — тут же допустил опасный момент у своих ворот. Это была интересная многоходовка, где фигурировали фамилии Йевтич — Кварацхелия — Деспотович — Ин Бом. Исходом эпизода стал удар корейца в штангу мимо потерявшегося в пространстве вратаря Кержакова.

Еще через три минуты Деспотович собрал на себя внимание защитников Ракицкого и Сантоса, а забытый всеми перед штрафной Уремович с лета бил в ближний угол, вновь подвела точность. Хотя без гола «Рубин» в раздевалку все же не ушел. Вновь Деспотович, проделавший за матч огромный объем работы (чего стоит вступить в 24 единоборства), выиграл верховой мяч у Ракицкого и замкнул головой мягкий навес от Солтмурада Бакаева — 1:1. Серб оформил пятый гол в сезоне и не только стал лучшим голеадором команды, но и вошел в десятку бомбардиров чемпионата. Напомним, как в августе он писал в Instagram: «Ya lucci napadayuch v Rusiye». Как минимум по голевому чутью Деспот действительно один из лучших.

Почин Йевтича принес три очка

В самом начале второго тайма за «Рубин» вновь пришлось поволноваться, ибо Карл Старфельт в очередной раз едва не привез пенальти. Защитник грубовато пытался остановить в штрафной Артема Дзюбу, завалил его, но получилось на грани фола. А момент, к слову, случился из-за не самой выдающейся обработки мяча в исполнении Йевтича.

«Зенит» показывал сумасшедшее владение мячом, при этом превратить его в сколько-нибудь серьезные эпизоды так и не удосужился. Казанцы, в свою очередь, смогли выжать максимум из своих шансов. На 69-й минуте Бакаев, собравший на себя внимание четырех игроков Питера, вложил конфетный пас в ноги Йевтичу, который решился на удар метров с 23-х. Снаряд лег точно в нижний угол ворот соперника — 2:1. Перед ударом Йевтич очень легко ушел от Ловрена. Именитый хорват откровенно «наелся» уже в первом тайме, а суммарно по матчу вступил в 17 единоборств, но с продуктивностью на уровне команды ФНЛ — 35%!

Дарко Йевтич приезжал в РПЛ с рекламой одного из лучших бомбардиров польской Экстраклассы. Швейцарец с сербскими корнями в первых играх показывал огромное рвение и очень хорошую игру левой ногой, но все это сменялось удивительными ошибками, обрезами и браком в передачах. В межсезонье всерьез шли разговоры об отъезде легионера в аренду, но Слуцкий регулярно дает швейцарцу возможность проявить себя, и отплатил за это полузащитник тремя очками в копилку «Рубина».

За 10 минут до финального свистка казанцы могли забивать третий мяч, когда только вышедший на замену Зуев получил возможность убежать на рандеву с вратарем, однако вновь за «Зенит» сыграла штанга!

Но не стоит забывать, что огромный объем черновой работы в этот вечер проделал защитник Илья Самошников: так, он совершил 6/6 удачных отборов мяча, сняв при этом риски подключения к атакам в исполнении Караваева. Круче удалось заявить о себе только Бакаеву, который успевал буквально везде — тут и 7/9 успешных отборов, и 28 единоборств (больше всех в «Рубине»), и всего одна потеря (у Хвичи, к примеру, пять).

«Зенит» не проигрывал в Санкт-Петербурге в РПЛ на протяжении 27 матчей. Последнее поражение датировалось декабрем 2018 года, когда «Рубин» Бердыева смог выиграть 2:1. Дублем за казанцев тогда разразился защитник Сорокин, а в нападении играл Артур Сагитов. Следующий выезд в Санкт-Петербург при Шаронове лучше и вовсе не вспоминать — когда еще команда пропустит пять безответных мячей.

Победы, подобные этой, важны не только с турнирной, но и моральной точки зрения. Однако можно обыграть многих фаворитов, но если спотыкаться на командах уровня «Ахмат» и «Тамбов», о значительных достижениях можно забыть. «Рубин» слишком многое растерял за первую треть чемпионата, хотя три очка в Петербурге позволяют уверенно написать — уж за сохранение прописки в элите в этом сезоне бороться нам не придется.

Казанцы с 18 очками зафиксировались на 9-м месте в чемпионате, а 31 октября дома примут «Арсенал» и могут сделать еще более уверенный шаг в первую половину таблицы.

КВ
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