Казанский «Зенит» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов разгромил турецкий «Халкбанк»

Волейболисты казанского «Зенита» задолго до отчетного матча решили вопрос о победителе в группе, но в матче с турецким «Халкбанком» расслабиться себе не позволили, и разгромили турецкого гранда – 3:0 (25:14, 25:22, 28:26). А уже 2 марта «Зениту» предстоит непростой матч в Сургуте против местного клуба «Газпром-Югра» - это уже в чемпионате России.