Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанский «Зенит» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов разгромил турецкий «Халкбанк»

Казанский «Зенит» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов разгромил турецкий «Халкбанк»
Волейболисты казанского «Зенита» задолго до отчетного матча решили вопрос о победителе в группе, но в матче с турецким «Халкбанком» расслабиться себе не позволили, и разгромили турецкого гранда – 3:0 (25:14, 25:22, 28:26). А уже 2 марта «Зениту» предстоит непростой матч в Сургуте против местного клуба «Газпром-Югра» - это уже в чемпионате России.
КВ
Лента новостей