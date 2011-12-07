«Рубин» проложил дорогу молодым

В весну «Рубин» вступает сильно помолодевшим - это следствие оптимизации бюджета. В зимнее окно казанцы неплохо поработали на трансферном рынке, разгрузив зарплатную ведомость. В клубе, скрепя сердце, расстались с Сосланом Джанаевым,Федором Кудряшовым и Чико Флоресом. Контракты удалось расторгнуть по обоюдному согласию. Однако со своим уходом Джанаев и Кудряшов истребовали с клуба долги по зарплате, обратившись в Палату по разрешению споров РФС. Реакция последовала незамедлительно - на «Рубин» наложили запрет на регистрацию новичков. Вот и пришлось казанцам экстренно изыскивать средства на покрытие обязательств за несколько месяцев. По сообщениям ряда СМИ, только экс-вратарю Джанаеву выплатили 35 млн рублей. Как итог - 19 февраля с «Рубина» снят запрет на регистрацию новых футболистов.Самой прибыльной сделкой стала продажа нападающего Сердара Азмуна. Авторитетный портал transfermarkt.de оценил, что «Зенит» отдал за иранца 12 млн евро. Сделку можно считать успешной, ведь благодаря ей «Рубин» второй сезон подряд выходит «в плюс» по соотношению затрат на покупку и продажу футболистов. Положительная трансферная динамика в рамках финансового fair-play важна для снятия в перспективе с клуба запрета на участие в еврокубках. Да и в Петербурге иранец пришелся, что называется, ко двору, «похоронив» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче».Теплым получилось расставание и с предпоследним игроком из нынешнего состава, бравшим в Казани чемпионство. В день своего 39-летия Цезарь Навас объявил о завершении карьеры. Такой поворот событий был ожидаем, ведь защитник не работал с командой на зимних сборах. Вполне вероятно, что ему найдется место в клубе на какой-то должности, связанной со скаутингом.Несмотря на заверения ряда СМИ о предметном интересе московского «Динамо» к защитникам Владимиру Гранату и Игорю Калинину, оба игрока на вторую часть сезона остались в Казани. А вот пара вратарей «Рубина» в последние часы трансферного окна отправилась за игровой практикой в другие клубы. Тренерский штаб казанцев по итогам зимних сборов оказался уверен в стабильности Ивана Коновалова и Егора Бабурина, в связи с чем воспитанник клуба Тимур Акмурзин до конца сезона будет защищать цвета «Уфы». До июня в подэлитном дивизионе будет выступать и новичок Алексей Городовой. 25-летний Алексей влился в состав «Рубина» из норвежского «Конгсвингера», но теперь ему предстоит помочь «Зениту-2» решить задачу сохранения прописки в ФНЛ.«Дыры» в заявочном листе казанцы спешно «залатали» молодежью. Теперь средний возраст игроков «Рубина» составляет 25 лет, и это второй показатель в РПЛ после ЦСКА (24,1 лет). На момент сдачи номера в печать в заявке клуба числились всего два легионера - небывалый показатель для «Рубина» в РПЛ. Тренерский штаб оставил 22-летнего хорвата Филипа Уремовича и 20-летнего иранца Реза Шекари. Уремович в этом сезоне РПЛ выходил на поле 13 раз (12 игр в основе), но по ряду показателей уступает и Чико, и Навасу. По данным портала whoscored.com, Чико делал 3,3 перехвата за игру, Навас - 3, а Филип - всего 1,8. Реже хорват решается и на длинные передачи - всего 3,6 за матч. Но радует точность его передач - показатель стремится к 80% при 44,8 за игру.Реза Шекари появлялся на поле всего трижды, например, он отыграл в августе тайм против «Зенита». Куда чаще иранец выступает за молодежную сборную своей страны. Так что делать какие-то выводы о качестве его игры пока не приходится.Фланги обороны «Рубина» сейчас достаточно укомплектованы - по правому могут сыграть Ибрагим Цаллагов и Виталий Устинов, слева стабилен Игорь Калинин, в резерве фланговых игроков 18-летний Раиль Абдуллин (3 отбора за час дебютной игры с «Зенитом») и 19-летний Данил Степанов (два успешных отбора и заблокированный удар в том же матче). Также клуб неплохо насытил линию полузащиты - в «Рубин» пришли 22-летний Владислав Пантелеев из «Спартака» и более опытный Евгений Башкиров. Так что страха за дефицит кадров попросту нет.Российский футбол знает немало примеров радикальной оптимизации состава во имя экономии. Свежа в памяти «Томь», которая в сезоне-2016/17 доигрывала его вторую половину практически молодежным составом с двумя легионерами в заявке. В тот год томский клуб погряз в долгах, оптимизировал зарплатную ведомость и ожидаемо вылетел из элиты.Казанцам, которые сейчас идут на 6-м месте, едва ли грозит подобное угасание. Да, вероятно, игра команды несколько потеряет в зрелищности, но за счет класса ряда футболистов (Полоз, Могилевец, Камболов и другие) можно добиваться результата. В кризисной ситуации сейчас оказался не только «Рубин», но и махачкалинский «Анжи». На январь долги по зарплатам в «Анжи» составляли 78 млн рублей. За зиму клуб расстался с 8 игроками, но смог найти спонсоров, и вопрос, доиграет ли команда этот сезон, пока не стоит. Сохранение прописки в РПЛ тоже целиком в руках игроков - пока клуб предпоследний, но весной сыграет со всеми конкурентами по «подвалу» таблицы, кроме «Уфы».Болельщикам и аналитикам будет интересно понаблюдать за обновленным «Рубином» этой весной. Клуб забрался высоко в таблице и за счет очных матчей с соседями, а-ля «Ахмат» да «Ростов», будет отстаивать свое право за борьбу в зоне еврокубков. Весной может пройти и судебное разбирательство о снятии с клуба дисквалификации в евротурнирах. Не исключено, что в межсезонье боссы клуба решат пополнить бюджет за счет очередной продажи игроков. На трансферном рынке могут быть востребованы все те же Владимир Гранат и Игорь Калинин. В 3 млн евро оцениваются Егор Сорокин и Игорь Коновалов, 2,5 млн стоит Филип Уремович, 2 млн - Иван Коновалов. Обратим внимание, что это примерная рыночная стоимость, а реальные суммы трансферов бывают куда выше. Многие помнят, что раньше Курбан Бердыев с большой осторожностью подпускал молодых футболистов к «основе». Сейчас изменились и обстоятельства, и тренер. Посмотрим, к чему это приведет…