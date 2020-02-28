Плей-офф для Татарстана, как сабантуй: Рустам Минниханов встретился с ХК «Ак Барс»

После завершения регулярного чемпионата КХЛ Рустам Минниханов провел традиционную встречу с «Ак Барсом» на базе клуба, сообщается на сайте казанского клуба.

«Это волнительное событие. по традиции перед началом плей-офф мы напутствуем вас на хорошую игру, на удачу. Хотелось бы поблагодарить вас за то, что первый этап прошли достойно. Команда у нас хорошая, с потенциалом», — начал президент.

«Для всей республики — это как сабантуй. Да и сабантуй на втором плане, потому что он идёт уже после плей-оффа», — продолжил Минниханов.

Минниханов добавил, что весь Татарстан болеет за «Ак Барс», и что победы команды — это и победы всей республики, а их поражения — это и наши поражения тоже.

В серии первого раунда Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Серия стартует матчами в Казани 2 и 4 марта.

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