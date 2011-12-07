Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Под Казанью открылся Всероссийский зимний корпоративный фестиваль

Он собрал более двух тысяч участников.

На «Свияжских холмах» сегодня состоялось открытие Всероссийского зимнего корпоративного фестиваля. В Татарстан приехали порядка двух тысяч участников, чтобы выявить сильнейших в 26 видах спорта.

«Корпоративные игры — один из элементов развития массового спорта. В Татарстане имеется прекрасная спортивная инфраструктура, базы, где можно проводить игры такого уровня. Порядка тысячи массовых спортивных мероприятий ежегодно проводят муниципалитеты», — отметил заместитель министра спорта РТ Алмаз Мингулов.

В ходе фестиваля будут разыграны 400 комплектов медалей. В числе задач, которые решает фестиваль — развитие корпоративного спорта и проведения соревнований среди работников трудовых коллективов, предприятий, учреждений и организаций.

Отметим, что это часть федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

КВ
Лента новостей