Под Казанью открылся Всероссийский зимний корпоративный фестиваль

На «Свияжских холмах» сегодня состоялось открытие Всероссийского зимнего корпоративного фестиваля. В Татарстан приехали порядка двух тысяч участников, чтобы выявить сильнейших в 26 видах спорта.

«Корпоративные игры — один из элементов развития массового спорта. В Татарстане имеется прекрасная спортивная инфраструктура, базы, где можно проводить игры такого уровня. Порядка тысячи массовых спортивных мероприятий ежегодно проводят муниципалитеты», — отметил заместитель министра спорта РТ Алмаз Мингулов.

В ходе фестиваля будут разыграны 400 комплектов медалей. В числе задач, которые решает фестиваль — развитие корпоративного спорта и проведения соревнований среди работников трудовых коллективов, предприятий, учреждений и организаций.

Отметим, что это часть федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».