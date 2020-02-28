Тимур Билялов стал самым надежным вратарем на «Востоке»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов стал самым надежным вратарем в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Игрок казанского клуба отразил 94,3% бросков и имеет коэффициент надежности 1.45. Обогнал «барса» лишь Александр Самонов из СКА, отразивший 94,7% бросков.

Отметим также, что Тимур Билялов оказался самым «сухим» вратарем в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Он оставил свои ворота в неприкосновенности в 8 играх. По 7 «сухарей» себе в актив занесли Евгений Аликин из «Амура» и Юха Метсола из «Салавата».

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