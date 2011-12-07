РПЛ опубликовала календарь нового сезона. «Рубин» начнёт чемпионат домашним матчем

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РПЛ опубликовала календарь нового сезона — первый тур чемпионата пройдёт с 8 по 11 августа. «Рубин», как и годом ранее, откроет сезон матчем против «Локомотива», но на сей раз на своём поле. Во втором туре казанцы дома примут «Урал», а в третьем отправятся в Сочи. Завершится сезон 16 мая, «Рубин» в 30-м туре на своём поле сыграет с «Ротором».
Расписание матчей «Рубина» в РПЛ сезона 2020/21:
1-й тур, «Рубин» — «Локомотив»;
2-й тур, «Рубин» — «Урал»;
3-й тур, «Сочи» — «Рубин»;
4-й тур, ЦСКА — «Рубин»;
5-й тур, «Рубин» — «Уфа»;
6-й тур, «Рубин» — «Тамбов»;
7-й тур, «Динамо» — «Рубин»;
8-й тур, «Рубин» — «Спартак»;
9-й тур, «Ротор» — «Рубин»;
10-й тур, «Рубин» — «Ахмат»;
11-й тур, «Краснодар» — «Рубин»;
12-й тур, «Зенит» — «Рубин»;
13-й тур, «Рубин» — «Арсенал»;
14-й тур, «Химки» — «Рубин»;
15-й тур, «Рубин» — «Ростов»;
16-й тур, «Рубин» — ЦСКА;
17-й тур, «Локомотив» — «Рубин»;
18-й тур, «Тамбов» — «Рубин»;
19-й тур, «Ахмат» — «Рубин»;
20-й тур, «Спартак» — «Рубин»;
21-й тур, «Рубин» — «Зенит»;
22-й тур, «Уфа» — «Рубин»;
23-й тур, «Рубин» — «Химки»;
24-й тур, «Рубин» — «Сочи»;
25-й тур, «Ростов» — «Рубин»;
26-й тур, «Урал» — «Рубин»;
27-й тур, «Рубин» — «Краснодар»;
28-й тур, «Рубин» — «Динамо»;
29-й тур, «Арсенал» — «Рубин»;
30-й тур, «Рубин» — «Ротор».