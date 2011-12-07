РПЛ опубликовала календарь нового сезона. «Рубин» начнёт чемпионат домашним матчем

РПЛ опубликовала календарь нового сезона — первый тур чемпионата пройдёт с 8 по 11 августа. «Рубин», как и годом ранее, откроет сезон матчем против «Локомотива», но на сей раз на своём поле. Во втором туре казанцы дома примут «Урал», а в третьем отправятся в Сочи. Завершится сезон 16 мая, «Рубин» в 30-м туре на своём поле сыграет с «Ротором».

Расписание матчей «Рубина» в РПЛ сезона 2020/21:

1-й тур, «Рубин» — «Локомотив»;

2-й тур, «Рубин» — «Урал»;

3-й тур, «Сочи» — «Рубин»;

4-й тур, ЦСКА — «Рубин»;

5-й тур, «Рубин» — «Уфа»;

6-й тур, «Рубин» — «Тамбов»;

7-й тур, «Динамо» — «Рубин»;

8-й тур, «Рубин» — «Спартак»;

9-й тур, «Ротор» — «Рубин»;

10-й тур, «Рубин» — «Ахмат»;

11-й тур, «Краснодар» — «Рубин»;

12-й тур, «Зенит» — «Рубин»;

13-й тур, «Рубин» — «Арсенал»;

14-й тур, «Химки» — «Рубин»;

15-й тур, «Рубин» — «Ростов»;

16-й тур, «Рубин» — ЦСКА;

17-й тур, «Локомотив» — «Рубин»;

18-й тур, «Тамбов» — «Рубин»;

19-й тур, «Ахмат» — «Рубин»;

20-й тур, «Спартак» — «Рубин»;

21-й тур, «Рубин» — «Зенит»;

22-й тур, «Уфа» — «Рубин»;

23-й тур, «Рубин» — «Химки»;

24-й тур, «Рубин» — «Сочи»;

25-й тур, «Ростов» — «Рубин»;

26-й тур, «Урал» — «Рубин»;

27-й тур, «Рубин» — «Краснодар»;

28-й тур, «Рубин» — «Динамо»;

29-й тур, «Арсенал» — «Рубин»;

30-й тур, «Рубин» — «Ротор».