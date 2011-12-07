Волейбольный клуб «Зенит-Казань» сменил логотип

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» объявил о смене своего логотипа, теперь его основным элементом станет стилизованная литера Z. Соответствующая информация опубликована официальном сайте клуба.

«Основным элементом эмблемы стала стилизованная литера Z. Зенит-Казань давно использует эту букву в своих маркетинговых и рекламных компаниях» — говорится в сообщении.

Созданием новой эмблемы занималась студия спортивного дизайна Quberten, занимающаяся разработкой фирменного стиля для многих спортивных брендов России, в том числе и хоккейного «Ак Барса».

Новый логотип выполнен в округлой форме. Ключевой слоган эмблемы: «Идем в ногу со временем, сохраняя традиции». Его главные качества узнаваемость, лаконичность и легкость восприятия, заявил клуб.

Первый матч с новым логотипом проведет 2 октября в Красноярске.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани стартовал отсчет к Чемпионату мира по волейболу.