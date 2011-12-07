Динамовцы Казани в Красноярске показали характер

В составе хозяев есть две звезды Алмаз Миргазов и Сергей Ломанов-младший, так что вполне естественно, что инициативой сразу же завладели хозяева.Казанцы открыли счет, но судьи гол не засчитали, зафиксировав офсайд.Атаки «Енисея» волжанам было сдерживать все труднее, и вот в меньшинстве «Динамо» пропустило на 29-й минуте – Алмаз Миргазов с передачи Ломанова открыл счет - 1:0. Затем отличился Александр Егорычев, брат игрока «Динамо» - 2:0 на 31-й минуте, а на 38-й минуте на добивании преуспел Чернышев – 3:0 к перерыву в пользу хозяев.Но сдаваться «Динамо» не собиралось, и вот на 53-й минуте Олег Рязанов один мяч отыграл – 1:3. А на 57-й минуте Горячев мог сократить отрыв хозяев до минимума, но вратарь отбил нехитрый удар казанца по центру. И все же ветеран Обухов изыскал возможность пробить точно – на 61-й минуте счет стал уже 3:2. Так волжане продемонстрировали характер.На 72-йминуте после ошибки в защите Чернышев реализовал выход один на один с Темниковым – 4:2. А за 10 минут до конца матча свой шанс использовал Миргазов – 5:2.Интрига была убита. Правда, казанцы забили последними в этом матче – гол на счету Ларионова – 7:3.