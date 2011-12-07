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«Ак Барс» подписал двухсторонний контракт с Максимом Пестушко

«Ак Барс» подписал двухсторонний контракт с Максимом Пестушко
Контракт с 33-летним форвардом подписан до конца сезона, но пока Пестушко пополнил ряды казанского «Барса», чтобы в нужный момент в играх плей-офф усилить глубину состава главной команды Татарстана.
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