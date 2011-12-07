«Нефтяник» проиграл «Ладе» во втором овертайме

«Нефтяник» в четвертом матче 1/8 финала Кубка Петрова на своем льду проиграл тольяттинской «Ладе». Игра продлилась до второго овертайма (4:5 ОТ).

В первом периоде команды то и дело менялись ролями: хозяева открыли счет, «Лада» сравняла, а затем вышла вперед, но на первый перерыв соперники ушли с ничейным результатом — 2:2.

Во втором периоде гости забили 2 шайбы за три минуты, «Нефтяник» ответил одной за 2 минуты до перерыва, а на 57-й Александр Сумин сравнял счет и перевел встречу в овертайм.

Здесь исход матча решился на 90-й минуте, когда «Лада» реализовала большинство. Счет в серии стал равным 2-2.