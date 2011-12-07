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УНИКС дома взял реванш у «Калева»

После победы казанская команда осталось на четвертой позиции в турнирной таблице.

В своем очередном матче чемпионата Единой лиги ВТБ после трехнедельного перерыва баскетболисты УНИКСа на своем паркете принимали эстонский «Калев», которому с треском проиграли на выезде в первом круге.

На этот раз хозяева имели уже тотальное превосходство над соперником. И статистка матча тому лучшее подтверждение. К середине матча УНИКС вел уже 54:34 — вполне достойный результат.

В третьей четверти волжане несколько сбавили обороты, стали выпускать игроков запаса, благо ситуация это позволяла — 71:49 перед последней четвертью.

Итог матча — 87:76. Казанцы по-прежнему на четвертом месте в турнирной таблице, но уже вплотную подобрались к кубанскому «Локомотиву».

КВ
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