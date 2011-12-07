Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанский спортсмен стал чемпионом России по каратэ

Даниил Данилов победил в категории до 67 килограмм.

Спортсмен из Казани Даниил Данилов стал чемпионом России по каратэ в весовой категории до 67 килограмм. Об этом в своем официальном Instagram-аккаунте сообщил личный тренер победителя Искандер Шагин.

До этой победы казанец несколько раз останавливался в шаге от звания чемпиона России. В этот раз удача оказалась на стороне нашего спортсмена и он одержал победу. Данил — один из сильнейших каратистов Казани, постоянно принимающих участие в российских и международных соревнованиях.

Соревнования проходили с 27 по 30 августа в Новосибирске. Для участия в нем собрались свыше 300 лучших каратистов страны. По итогам турнира сформирована команда, которая примет участие в чемпионате мира в ноябре в Дубае.

КВ
Лента новостей