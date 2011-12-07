Казанский спортсмен стал чемпионом России по каратэ

Спортсмен из Казани Даниил Данилов стал чемпионом России по каратэ в весовой категории до 67 килограмм. Об этом в своем официальном Instagram-аккаунте сообщил личный тренер победителя Искандер Шагин.

До этой победы казанец несколько раз останавливался в шаге от звания чемпиона России. В этот раз удача оказалась на стороне нашего спортсмена и он одержал победу. Данил — один из сильнейших каратистов Казани, постоянно принимающих участие в российских и международных соревнованиях.

Соревнования проходили с 27 по 30 августа в Новосибирске. Для участия в нем собрались свыше 300 лучших каратистов страны. По итогам турнира сформирована команда, которая примет участие в чемпионате мира в ноябре в Дубае.