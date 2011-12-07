Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Эль классико» без Месси и КриРо

«Так не бывает!», - скажут многие, и будут неправы. Именно так произошло в матче «Реала» и «Барселоны». Месси травмирован, а КриРо теперь в «Ювентусе».
Да, королей на поле не было, но свиты остались. И выяснилось, что «Барса» все же сильнее на данный момент – «Реал» был не просто побежден, а разгромлен. На 11-й минуте отличился Коутиньо, а на 30-й минуте Суарес удвоил результат – 2:0. На 50-й минуте показалось, что Марсело возродил интригу – 2:1. Однако затем «Реал» попросту развалился. На 75-й и 83-й минутах Суарес забил еще дважды, оформив хет-трик, а добил Куртуа Видаль, мастерски пробив головой – 5:1.
КВ
Лента новостей