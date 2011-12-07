«Эль классико» без Месси и КриРо

Да, королей на поле не было, но свиты остались. И выяснилось, что «Барса» все же сильнее на данный момент – «Реал» был не просто побежден, а разгромлен. На 11-й минуте отличился Коутиньо, а на 30-й минуте Суарес удвоил результат – 2:0. На 50-й минуте показалось, что Марсело возродил интригу – 2:1. Однако затем «Реал» попросту развалился. На 75-й и 83-й минутах Суарес забил еще дважды, оформив хет-трик, а добил Куртуа Видаль, мастерски пробив головой – 5:1.