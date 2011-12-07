РФС намерен применить санкции к арбитру Михаилу Вилкову

РФС продолжает расследование в отношении Михаила Вилкова и намерен применить санкции к арбитру. Об этом пишет «Чемпионат», со ссылкой на собственный источник в футбольном союзе.

О переигровке матча речи не идёт, но тем не менее в РФС признают, что судья допустил ошибку. Кроме того, возникли вопросы к решению КДК РФС по итогам той встречи.

Напомним, что в игре 11-го тура «Краснодар» - «Рубин» (3:1) Михаил Вилков нарушил правила использования системы VAR. Он прибегнул к помощи видеоассистента после того, как остановил и возобновил игру после спорного эпизода. Экспертно-судейская комиссия встала на сторону судьи и сочла его действия правильными.