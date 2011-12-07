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«Ак Барс-Динамо» потерпело пятое поражение в сезоне

Команда впервые за турнир провела матч в Казани.

«Ак Барс-Динамо» потерпело пятое поражение в сезоне, уступив в чемпионате страны нижегородскому «Старту». Команды на двоих забили 11 мячей, а матч завершился со счётом 5:6.

«Ак Барс-Динамо» дважды было в роли догоняющей стороны, проигрывая после первого тайма 3:4. Во второй половине игры казанцы смогли сравнять счёт (5:5), но пропустили решающий гол на последней минуте матча с пенальти.

Отметим, что «Ак Барс-Динамо» впервые в сезоне провело домашний матч в Казани. После семи туров команда с пятью поражениями и 6 очками идёт на десятом месте.

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