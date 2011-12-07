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Хет-трик Найджела Доуса помог «Ак Барсу» обыграть «Северсталь»

Казанцы больше месяца не знают поражений на домашнем льду.

«Ак Барс» обыграл «Северсталь» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы одолели соперника со счётом 5:2.

В первом периоде казанцы за полминуты забросили две шайбы, отличились Кирилл Петров и Найджел Доус. На восьмой минуте, играя в формате «4 на 4», «Северсталь» отквитала один гол. Но до перерыва Доус успел оформить дубль.

Во втором периоде Найджел Доус реализовал большинство, записав на своё имя третью шайбу. На 35-й минуте «Северсталь» ещё раз поразила ворота Тимура Билялова, однако точку в матче поставил «Ак Барс» — отличился Андрей Педан.

«Ак Барс» не проигрывает на своём льду с 16 октября, когда в овертайме уступил «Барысу». Казанцы лидируют в Восточной конференции с 48 очками.

КВ
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