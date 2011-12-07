«Армавир» не смог получить лицензию ПФЛ

«Армавир» на официальном сайте сообщил, что не смог пройти процедуру лицензирования для участия в грядущем сезоне в чемпионате ПФЛ. Команда планировала заявиться в зону «Юг».

«Клуб полностью соответствует всем критериям лицензирования, кроме одного — самого главного — финансового», — заявил президент «Армавира» Валентин Климко.

Клуб из Краснодарского края объявил о снятии с чемпионата ФНЛ в апреле. Теперь «Армавир» будет пытаться сохранить свой статус на любительском уровне.