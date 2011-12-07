33-летний полузащитник Владислав Игнатьев может продолжить карьеру в «Рубине». Об этом пишет «Чемпионат», ссылаясь на собственный источник.

Контракт игрока с «Локомотивом» истёк 30 июня. В казанский клуб полузащитник может перейти на правах свободного агента.

Игнатьев – уроженец Набережных Челнов. Он начинал заниматься футболом в академии «Нефтехимика», после чего перешёл в основную команду, откуда проследовал в КАМАЗ. В 2009 году Игнатьева приобрели «Крылья Советов», а через год игрок ушёл в «Локомотив».

За «железнодорожников» полузащитник выступал, с перерывами, до 2012 года. Затем он проследовал по маршруту «Краснодар» - «Кубань» и вернулся в «Локомотив» в феврале 2016 года.

В минувшем сезоне Игнатьев принял участие в 23 матчах, забил три гола и отдал две голевые передачи. Отметим, что портал transfermarkt.de уже опубликовал информацию о переходе футболиста.