Артем Дзюба: «Я ухожу в мир позитива»

Нападающий сборной России и питерского «Зенита» Артем Дзюба принял решение уйти из мира негатива. Соответствующее заявление форвард действующих чемпионов страны опубликовал в своем аккаунте в Инстаграм.

«Всем привет, ребят, всем хорошего дня! Все, я возвращаюсь. Ухожу из мира негатива в мир позитива. Хватит уже переживать за чемпионат Европы и за все, за все, а то можно и уйти не туда. Так что все, я снова все тот же. Сезон уже стартовал, так что будет стараться, погрустили и хватит», — поведал подписчикам Дзюба.

Напомним, что сборная России на прошедшем Чемпионате Европы по футболу заняла последнее место в группе, пропустив вперед не только Бельгию и Данию, но и Финляндию. Недавно страна узнала имя нового наставника национальной команды — им стал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.