На классе! «Рубин» уверенно переиграл «Арсенал» в Туле

«Рубин» одержал уверенную победу (3:0) над «Арсеналом» во втором туре российской Премьер-Лиги. Чтобы решить исход встречи, казанцам потребовалось всего лишь 40 минут игрового времени. Именно к этой минуте подопечные Леонида Слуцкого забили третий мяч в ворота голкипера «Арсенала» Егора Шамова.

Голами в составе двукратного чемпиона России отметились Хван Ин Бом, Джордже Деспотович (с пенальти) и Хвича Кварацхелия. Во втором тайме наставник «Рубина» сделал большое количество замен и темп игры явно замедлился, а у хозяев поля возникло несколько моментов, которые, впрочем, смог успешно нивелировать Юрий Дюпин.

Не слишком яркий второй тайм в исполнении гостей выглядит логичным, ведь уже 5 августа «рубиновые» стартуют в Лиге Конференций выездным матчем с польским «Ракувом», о котором мы писали ранее, так что желание поберечь силы выглядит разумным решением от Слуцкого.

Любопытным фактом является то, что в составе «Арсенала» со старта вышло сразу четыре бывших игрока «Рубина»: Степанов, Марков, Давиташвили и Бурлак, но «правило бывших» в этот раз не сработало — ни один из перечисленных футболистов не смог отметиться результативным ударом или передачей. В то же время у казанцев весь матч пропустил один из ключевых игроков команды — полузащитник Оливер Абильдгор. Перед матчем Слуцкий говорил о микротравме, которая не позволила датчанину выйти на поле в Туле с первых минут.

После двух туров РПЛ «Рубин» набрал 6 очков из 6 возможных, забил 4 гола и имеет 0 в графе пропущенных, а также в режиме онлайн занимает первое место в турнирной таблице.