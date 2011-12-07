24-летний воспитанник «Локомотива» Алексей Миранчук продолжит карьеру в «Аталанте», сообщает официальный сайт «железнодорожников». Стороны достигли договорённости об условиях перехода футболиста.

Миранчук подпишет контракт с клубом из Бергамо после прохождения медицинского обследования. По данным Sky Sport Italia, трансфер обойдётся «Аталанте» в €14,5 млн при рыночной стоимости полузащитника в €18 млн.

За девять сезонов в «Локомотиве» Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны. «Аталанта» два последних сезона подряд становилась бронзовым призёром Серии А. В Лиге чемпионов 2019/20 итальянцы дошли до четвертьфинала, но уступили ПСЖ (1:2).