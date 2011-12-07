КАМАЗ одержал четвёртую победу подряд

В 4-м туре группы 4 ПФЛ КАМАЗ на своём поле принимал димитровградскую «Ладу». Первый гол в воротах соперников побывал уже на 5-й минуте, отличился Олег Калугин. На 51-й минуте Руслан Галиакберов удвоил преимущество челнинцев.

Спустя час игрового времени гости остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Григорий Зиганшин. После этого эпизода в воротах «Лады» побывало ещё два мяча, их в свой актив занесли Редван Османов и Роман Янушковский.

КАМАЗ продолжает лидировать в турнирной таблице, одержав четыре победы подряд с общей разницей мячей 17:1.В пятом туре чемпионата 6 сентября в Новотроицке КАМАЗ сыграет с «Ностой».