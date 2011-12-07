Стрелок из Татарстана стал чемпионом России по паратрапу

Татарстанский стрелок Александр Сахарнов победил в чемпионате России по паратрапу в категории «колясочники», сообщает ИА «Татар-информ».

«Не передать словами эмоции! Я победил дома! Благодарю за поддержку родных и близких, тренера Виталия Вахтурова, партнеров и спонсоров, которые сделали этот турнир возможным. Победа в чемпионате России — путевка в сборную страны. Пока международные старты не проводятся, но я очень рассчитываю, что на следующий год мы будем штурмовать чемпионат и кубки мира», — поделился впечатлениями Сахарнов.

Тренер спортсмена Виталий Вахтуров отметил, что Александр изначально был фаворитом турнира и победу в чемпионате одержал заслужено.

«Это первый чемпионат России, и я уверен, что в последующем конкуренция за место на пьедестале усилится. А пока благодарим всех спортсменов за участие. Для многих само участие — это уже победа!», — отметил тренер.

Всего в чемпионате приняли участие 16 спортсменов из 8 регионов РФ с различными проблемами здоровья. Разыгрывалось три комплекта наград.