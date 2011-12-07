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Казанский «Синтез» переиграл румынский клуб «Корона»

Казанский «Синтез» переиграл румынский клуб «Корона»
В Черногории продолжаются матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по водному поло. Во втором матче ватерполисты казанского «Синтеза» сумели обыграть румынский клуб «Корона» - 13:8.В последнем матче турнира казанцы сыграют с местным клубом «Ядран».
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