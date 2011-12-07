Футболист «Рубина» вызван в сборную Швеции

25-летний защитник «Рубина» Карл Старфельт получил приглашение в национальную сборную Швеции на октябрьские матчи, сообщает официальный сайт казанской команды. Это первый вызов футболиста в национальную команду. Ранее Старфельт провёл две игры за сборную U-20.

Шведам предстоит отыграть контрольный матч против России (8 октября), а также встречи Лиги Наций против Хорватии (11 октября) и Португалии (14 октября). Сейчас шведы расположились на третьем месте группы А3, набрав ноль очков после поражений от Франции (0:1) и Португалии (0:2).