Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Футболист «Рубина» вызван в сборную Швеции

Ранее защитник провёл два матча за национальную команду U-20.

25-летний защитник «Рубина» Карл Старфельт получил приглашение в национальную сборную Швеции на октябрьские матчи, сообщает официальный сайт казанской команды. Это первый вызов футболиста в национальную команду. Ранее Старфельт провёл две игры за сборную U-20.

Шведам предстоит отыграть контрольный матч против России (8 октября), а также встречи Лиги Наций против Хорватии (11 октября) и Португалии (14 октября). Сейчас шведы расположились на третьем месте группы А3, набрав ноль очков после поражений от Франции (0:1) и Португалии (0:2).

КВ
Лента новостей