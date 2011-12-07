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«Нефтяник» обыграл питерское «Динамо»

Клуб из Альметьевска одержал шестую победу подряд.

В очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ «Нефтяник» гостил в Санкт-Петербурге у местного «Динамо». Встреча закончилась победой команды из Татарстана по буллитам — 4:3 Б.

«Нефтяник» пропустил две быстрые шайбы в первом периоде: на голы у «Динамо» ушла 31 секунда игрового времени. В середине второго периода Ярослав Альшевский отквитал одну шайбу, но «Динамо» под занавес игрового отрезка забросило третью.

Спасли матч альметьевцы в концовке третьего периода усилиями Михаила Мокина и Раделя Фазлеева. Отметим, что «Нефтяник» сравнял счёт за 26 секунд до финальной сирены. Овертайм не выявил сильнейшего и команды пробили буллиты. Точнее оказались игроки татарстанского клуба.

«Нефтяник» продолжает идти в группе лидеров. Эта победа стала шестой подряд для клуба из Альметьевска.

КВ
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