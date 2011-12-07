Определились ещё три участника группового этапа Лиги чемпионов

Во вторник по итогам ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов стали известны ещё три участника группового этапа турнира.

Греческий «Олимпиакос» в гостях сыграл вничью с кипрской «Омонией» (0:0) и пробился в групповую стадию по итогам двух встреч. Украинское «Динамо» разгромило бельгийский «Гент» по сумме двух матчей с общим счётом 5:1. Киевский клуб добрался до групповой стадии Лиги чемпионов впервые за четыре сезона.

Венгерский «Ференцварош», под руководством бывшего футболиста «Рубина» Сергея Реброва, пробился в групповой этап ЛЧ впервые с 1995 года. Тогда «Ференцварош» стал третьим в квартете с «Аяксом», «Реалом» и «Грассхопперсом». Для выхода в группу ЛЧ 2020/21 венграм оказалось достаточно сыграть две ничьи с норвежским «Мольде» (3:3, 0:0).

Последние 3 участника группового этапа Лиги чемпионов станут известны в среду ночью.