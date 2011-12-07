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Антон Ландер вызван в сборную Швеции

Нападающий казанского «Ак Барса» Антона Ландер вызван в сборную Швеции на «Кубок Карьяла-2018».
Ландер уже не первый раз вызывается в национальную сборную, вот и в этом году он забросил уже 6 шайб и сделал 15 передач в 23 матчах чемпионата КХЛ. «Кубок Карьяла-2018» пройдет в Хельсинки с 8 по 11 ноября.
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