Антон Ландер вызван в сборную Швеции

Ландер уже не первый раз вызывается в национальную сборную, вот и в этом году он забросил уже 6 шайб и сделал 15 передач в 23 матчах чемпионата КХЛ. «Кубок Карьяла-2018» пройдет в Хельсинки с 8 по 11 ноября.