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«Молодежка» казанского «Рубина» уступила московскому «Спартаку»

В чемпионате молодежного чемпионата РПЛ футболисты казанского «Рубина» на своем поле уступили московскому «Спартаку» - 1:2.
На 9-й минуте гости открыли счет – отличился Дмитрий Маркитесов – 0:1. Но уже через пять минут казанцы отыгрались – Павел Коркин отменным ударом из-за штрафной завершил хорошую комбинацию – 1:1. На 30-й минуте в ворота «Рубина» был назначен пенальти, но Егор Тушев отразил удар.И все же в концовке матча спартаковцы провели победный мяч – 1:2. Теперь после 12 матчей «Рубин» набрал 15 очков и идет на 11-м месте в турнирной таблице молодежного чемпионата.
КВ
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