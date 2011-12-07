«Молодежка» казанского «Рубина» уступила московскому «Спартаку»

На 9-й минуте гости открыли счет – отличился Дмитрий Маркитесов – 0:1. Но уже через пять минут казанцы отыгрались – Павел Коркин отменным ударом из-за штрафной завершил хорошую комбинацию – 1:1. На 30-й минуте в ворота «Рубина» был назначен пенальти, но Егор Тушев отразил удар.И все же в концовке матча спартаковцы провели победный мяч – 1:2. Теперь после 12 матчей «Рубин» набрал 15 очков и идет на 11-м месте в турнирной таблице молодежного чемпионата.