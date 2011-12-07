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Итоги кубковых встреч «Динамо-Ак Барса» пойдут в зачёт Суперлиги

Ранее матч между казанской командой и «Заречьем-Одинцово» был отменён.

Итоги кубковых встреч «Динамо-Ак Барса» пойдут в зачёт Суперлиги. Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.

Ближайшие матчи полуфинального этапа Открытого Кубка России пройдут в столице РТ с 30 октября по 1 ноября. Помимо «Динамо-Ак Барса» на турнире выступят «Заречье-Одинцово» и «Динамо-Метар».

Ранее матч между казанской командой и «Заречьем-Одинцово» был отменён из-за вспышки COVID-19 в стане соперниц. Таким образом, благодаря решению Исполкома ВФВ, кубковая встреча пойдёт и в зачёт Суперлиги.

«Для матчей, пропущенных по причине коронавируса, могут быть зачтены результаты встреч в рамках полуфинала Кубка России», — уточняется на сайте «Динамо-Ак Барса».

Кроме того, кубковая игра против ВК «Динамо-Метар» пойдёт в зачёт 10-го тура, а матч 23-го тура состоится раньше запланированного срока — 3 ноября.

КВ
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