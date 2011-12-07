Лаша Салуквадзе – о Хвиче: Его очень здесь ценят, много персональных болельщиков

Экс-игрок «Рубина» Лаша Салуквадзе рассказал об отношении к полузащитнику Хвиче Кварацхелии в Грузии.

«Его очень здесь ценят, много персональных болельщиков уже. Но следят не только за ним, но и за Давиташвили. У него тоже все впереди, и это не случайность. Молодежная сборная у нас играет на высоком уровне. В последние годы появилось много новых баз и стадионов, федерации стала работать над воспитанием футболистов. Видно, что уже пошли первые результаты», — заявил Салуквадзе в интервью metaratings.ru.

Он считает, что более талантливых футболистов сейчас нет ни в Грузии, ни в России и у Хвичи «есть все, чтобы играть на высоком уровне». Салуквадзе также подчеркнул — в перспективе Кварацхелия и Давиташвили могут стать лидерами «Рубина».

Лаша Салуквадзе выступал за «Рубин» в 2005–2011 годах, дважды став чемпионом России. В 2017 году он успел поиграть с Хвичей за тбилисское «Динамо».