Слуцкий: Нас ждет крайне сложный поединок с «Арсеналом»

«Рубин» ждет крайне сложный поединок с «Арсеналом», считает главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий, пишет ИА «Татар-информ».

«„Арсенал» — это качественная команда, которая потерпела такое крупное первое поражение, при том что, весь первый тайм очень качественно оборонялись и проводили контратаки, очень резонансный момент с пенальти был. На самом деле, «Арсенал» обладает стабильным составом, хорошо сбалансированным, большое количество иностранных футболистов высокого качества, поэтому я уверен, что нас ждет крайне сложный поединок», — сказал наставник клуба.

«Рубин» примет тульский «Арсенал» на домашнем стадионе 31 октября. Начало матча в 14.00.

Напомним, в прошлом туре РПЛ казанские футболисты обыграли «Зенит» со счетом 2:1.