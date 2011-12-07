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Сборная России по футболу опустилась в рейтинге ФИФА на 7 позиций

Сборная России по футболу опустилась в рейтинге ФИФА на 7 позиций
Из нового опубликованного рейтинга ФИФА следует, что сборная России по футболу за отчетный период потеряла 9 очков и, набрав 1428 очков, опустилась на 48-ю строчку в рейтинге. Это стало следствием поражений от сборной Германии (контрольный матч) и сборной Швеции (Лига наций).
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