Сборная России по футболу опустилась в рейтинге ФИФА на 7 позиций

Из нового опубликованного рейтинга ФИФА следует, что сборная России по футболу за отчетный период потеряла 9 очков и, набрав 1428 очков, опустилась на 48-ю строчку в рейтинге. Это стало следствием поражений от сборной Германии (контрольный матч) и сборной Швеции (Лига наций).