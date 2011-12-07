«Барс» потерпел второе поражение подряд

«Барс» проиграл «Соколу» в игре регулярного чемпионата ВХЛ. Матч в Красноярске завершился со счётом 5:3 в пользу хозяев.

«Барс» достаточно быстро повёл в счёте, но пропустил три шайбы за первый период, в том числе два гола в меньшинстве. В середине второго периода казанцы отыграли один гол, но в концовке временного отрезка получили ещё две шайбы. В середине третьего периода «Барс» реализовал большинство, установив окончательный счёт.

Казанский клуб опустился на шестое место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. Игрой ранее «Барс» на выезде уступил новокузнецкому «Металлургу».