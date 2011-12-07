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«Динамо-ЛО» пропустит полуфинал Кубка России

Игры в группе С запланированы на 1-3 декабря.

«Динамо-ЛО» не примет участия в полуфинале Кубка России из-за вспышки COVID-19 в расположении команды. Об этом сообщает пресс-служба волейбольного клуба.

«В связи с большим количеством заболевших „Динамо-ЛО“ не сможет принять участие полуфинального этапа Кубка России», — гласит заявление.

Клуб из Ленобласти должен был выступить в группе С, куда также попали московское «Динамо», кемеровский «Кузбасс» и нижегородская АСК. По итогам матчей, запланированных на 1–3 декабря, в Финал четырёх выйдет одна команда из этой тройки.

КВ
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