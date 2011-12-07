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«Зенит» без проблем разгромил аутсайдера Суперлиги

«Зенит» без проблем разгромил аутсайдера Суперлиги
Волейболисты казанского «Зенита» в последнем матче уходящего года на своей площадке разгромили «Ярославич» - 3:0 (25:14, 25:18, 25:25:16).Следующий матч казанская команда проведет уже 5 января в Красноярске против местного «Енисея».
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