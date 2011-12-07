Миссия почти невыполнима: «Нефтехимик» перегорел на пути в РПЛ?

Напомним, по итогам прошлого досрочно завершенного сезона «Нефтехимик» стал пятым. Из-за форс-мажора в России решили не проводить стыковые матчи РПЛ-ФНЛ и дать путевку на повышение в классе только двум клубам. После серьезной паузы Нижнекамск провел аккуратную трансферную кампанию: из «Тамбова» вернули Вагиза Галиуллина, подписали двух ребят из «молодежки» «Рубина» да провели точечную селекцию. Например, заключив контракт с некогда подававшим большие надежды Михаилом Земсковым. Впрочем, последнего хватило лишь на два месяца — вингер провел за Нижнекамск 6 матчей, не запомнился ничем примечательным и убыл в «Факел».

Важным событием в жизни клуба стало окончание масштабной реконструкции домашнего стадиона. Если раньше арена, мягко скажем, не манила к посещению игр — чего только стоило отсутствие навесов на трибунах, то теперь трехтысячный стадион — один из лучших по инфраструктуре в ФНЛ. Прошлый сезон «Нефтехимик» провел в скитаниях — сначала играл в Казани, а зимой-2020 стадион «Рубин» получил бан сертификационной комиссии, и нижнекамцы уехали в Саранск с планами доиграть там чемпионат. Однако коронавирус внес свои коррективы в этот график.

Тем удивительнее, что результаты команды после возвращения домой поползли далеко не вверх. «Нефтехимик» начал сезон не самым уверенным образом, попутно вылетев из Кубка России в домашнем матче с брянским «Динамо». В сентябре подопечные Уткульбаева плавно набрали форму, примерив на себя костюм Робин Гуда. Трендом стало отбирать очки у фаворитов сезона («Крылья Советов», «Нижний Новгород»), но терять их с аутсайдерами (стоит вспомнить поражение от «Спартака-2» или ничью с Томском).

Апогеем грусти стал ноябрь, когда «Нефтехимик» за месяц проиграл 6 из 7 матчей. Попутно команда обновила собственный антирекорд выступлений в ФНЛ, но важно другое — поражения фактически поставили крест на турнирных амбициях. Ключевая борьба за повышение в классе весной 2021-го развернется между «Крыльями», «Оренбургом» и «Нижним Новгородом». На последнюю путевку в квартет можно назвать еще больше желающих — та же «Балтика» из Калининграда, где есть красавец-стадион и можно играть в футбол хоть до середины декабря, или «Торпедо», которое в ближайшем будущем переедет на крутую арену. Не стоит сбрасывать со счетов СКА и «Енисей», понюхавших пороху в РПЛ. Причем по 40 очков как раз у «Нефтехимика», СКА и «Балтики».

Едва ли в Нижнекамске сейчас довольны итогами года, отсюда и слухи о возможном уходе главного тренера Юрия Уткульбаева. Специалист работает с командой с 2017 года, вернул клуб в ФНЛ, но в новом сезоне «Нефтехимик» смотрится уже не столь резво и остро. Кажется, игроки просто перегорели, а у тренера не находится нужных слов в раздевалке, чтобы эмоционально их зарядить. В первый год к стилю игры «химиков» соперникам приходилось привыкать, тогда как в новом сезоне клубы в общих чертах изучили татарстанцев.

Но кто может прийти на смену? В числе кандидатов на должность наставника спортивные СМИ называют Кирилла Новикова (экс-тренер «Динамо»), Сергея Павлова (главный тренер «Текстильщика») и Владимира Казакова (старший тренер «Томи»).

Турнирное положение намекает, что запрос на перемены назрел, тем более в городе создается качественная спортивная инфраструктура. Так, в этом году сдали новый футбольный манеж, который позволит организовать круглогодичный тренировочный процесс — серьезная заявка на усиление состава доморощенными футболистами. Посему фамилия Новиков не зря фигурирует в слухах — тренер на пути в основную команду прошел разные ступени работы в академии «Динамо».

Решатся ли на структурные изменения боссы «Нефтехимика», мы узнаем зимой 2021 года.