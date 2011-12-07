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«Зенит» лишился первого посева в ЛЧ: во всём виноват «Челси»

Клуб из Санкт-Петербурга отреагировал на победу лондонского клуба в своём Twitter.

Лондонский «Челси» обыграл в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и лишил ФК «Зенит» первого посева в Лиге чемпионов.

Напомним, что в первую корзину жеребьёвки в число сеяных команд попадают чемпионы шести первых национальных лиг в таблице коэффициентов УЕФА, а также победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Если бы финал выиграл клуб из Манчестера, то у «Зенита» был бы первый посев. Но после победы «Челси», команде из Петербурга пришлось довольствоваться лишь третьим посевом.

«Зенит» в своём Twitter отреагировал на победу клуба из Лондона.

«Мы будем в третьей корзине в жеребьевке следующей ЛЧ. Спасибо „Челси“ за это», — сказано в сообщении сине-бело-голубых.

КВ
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