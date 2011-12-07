Футбольный «Нефтехимик» на своем поле разгромил липецкий «Металлург»

Сегодняшнее футбольное противостояние «Нефтехимика» и «Металлурга» вышло неожиданно результативным. Играющие, как правило, осторожно и прагматично нижнекамцы отправили целых пять мячей в сетку ворот сегодняшнего соперника.

Положил начало разгрому Котов, следом отличился Уридия с пенальти. Во втором тайме точный удар удался полузащитнику хозяев Дворецкову, а уже в добавленное время по голу записали на свой счет Яковлев и Юшин. Как итог — 5:0 в пользу «Нефтехимика».

Статистика матча также показывает полное доминирование команды Кирилла Новикова. Татарстанцы настреляли целых 9 ударов в створ ворот «Металлурга», и, говоря по-правде, могли выигрывать с еще более крупным счетом.

После четырех туров в режиме онлайн «Нефтехимик» занимает шестую строчку турнирной таблицы и вплотную подобрался к группе лидеров, отставая от «СКА-Хабаровск», который сегодня обыграл «КАМАЗ», лишь на 1 очко.